إحباط محاولات “حرقة” لـ 231 شخصا خلال أسبوع واحد

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الأخير من شهر جانفي، محاولات هجرة غير شرعية لـ 231 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع، نفذت وحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 جانفي 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وكشفت الحصيلة عن تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 231 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيماتم توقيف 569 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات مختلفة.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 57 تاجر مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال 12 قنطار و57 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 211883 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 95 شخصا وضبطت 33 مركبة و186 مولدا كهربائيا و144 مطارق ضغط و40 قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 36 شخصا آخر وضبط 8 بنادق صيد وكميات ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات وكذا 22113 لتر من الوقود و168 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و175 قنطار من النفايات النحاسية و26 قنطار من مادة التبغ و345758 وحدة من الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.