-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إحباط محاولات “حرقة” لـ 231 شخصا خلال أسبوع واحد

الشروق أونلاين
  • 89
  • 0
إحباط محاولات “حرقة” لـ 231 شخصا خلال أسبوع واحد
ح.م

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الأخير من شهر جانفي، محاولات هجرة غير شرعية لـ 231 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع، نفذت وحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 جانفي 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وكشفت الحصيلة عن تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 231 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيماتم توقيف 569 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات مختلفة.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 57 تاجر مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال 12 قنطار و57 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 211883 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 95 شخصا وضبطت 33 مركبة و186 مولدا كهربائيا و144 مطارق ضغط و40 قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 36 شخصا آخر وضبط 8 بنادق صيد وكميات ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات وكذا 22113 لتر من الوقود و168 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و175 قنطار من النفايات النحاسية و26 قنطار من مادة التبغ و345758 وحدة من الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

مقالات ذات صلة
مغربي تزعم الجناح الإعلامي لـ”داعش” قبل دحرها من الجزائر

مغربي تزعم الجناح الإعلامي لـ”داعش” قبل دحرها من الجزائر

الوزراء ملزمون بالنزول أسبوعيّا للرد على النواب!

الوزراء ملزمون بالنزول أسبوعيّا للرد على النواب!

إرهاب الطرقات

إرهاب الطرقات

منح تأشيرة الجزائر “الصعبة” لمغامر بريطاني شهير يثير الجدل وإيلون ماسك يعلق!

منح تأشيرة الجزائر “الصعبة” لمغامر بريطاني شهير يثير الجدل وإيلون ماسك يعلق!

الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية التونسي (فيديو)

الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية التونسي (فيديو)

منافسة نزيهة بين الجزائريين ولا تحايل للظفر بالمزايا والخدمات

منافسة نزيهة بين الجزائريين ولا تحايل للظفر بالمزايا والخدمات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد