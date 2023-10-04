إحباط محاولات “حرقة” لـ 272 شخصا في أسبوع

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لأزيد من 270 شخصا.

وحسب ما أفادت به الحصيلة الأسبوعية للجيش الوطني من 27 سبتمبر إلى 03 أكتوبر، فقد تم توقيف 16 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

في حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 279 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 366 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 46 تاجر مخدرات.

وأحبطت المصالح ذاتها محاولات إدخال 8 قناطير و40 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 251849 قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار 317 شخصا وضبطت 26 مركبة و254 مولدا كهربائيا و113 مطارق ضغط و19 جهاز للكشف عن المعادن و13,5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،

كما تم توقيف 48 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و20 بندقية صيد ومسدسين آليين و50 قنطار من مادة التبغ و40 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و243549 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 28083 لتر بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف.