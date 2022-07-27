إحباط محاولات حرقة لـ 370 شخصا خلال أسبوع واحد

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الثالث من شهر جويلية، محاولات هجرة غير شرعية لـ 370 شخصا عبر مختلف السواحل.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 جويلية 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأوضح البيان أنه وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (06) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (63) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (24) تاجر مخدرات آخرين وضبط (3,4) كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى (376627) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (84) شخصا وضبطت (12) مركبة و(59) مولدا كهربائيا و(53) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (05) أشخاص وضبط (05) بنادق صيد و (235) طلقة و(5,37) طن من مادة التبغ وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ (190,5) طن، وهذا بكل من تمنراست وإن ڤزام وأدرار وباتنة وبسكرة وورڤلة، كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ (79711) لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست وأدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 370 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 117 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.