إحباط محاولات “حرقة” لـ189 شخصا خلال أسبوع واحد

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الثالث من شهر أفريل محاولات هجرة غير شرعية لـ 189 شخصا.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أفريل 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأكد البيان إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وانقاذ 189 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 203 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة .

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببسكرة.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 20 تاجر مخدرات.

بينما أحبطت محاولات إدخال 4 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 5246 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 129 شخصا وضبطت 17 مركبة و3) مولدا كهربائيا و50 مطرقة ضغط و05 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 09 أشخاص آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقيتي صيد، و4,5 قنطار من مادة التبغ، وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ89 طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 15899 لتر بكل من إن قزام والوادي وتبسة والطارف وسوق أهراس.