إحباط محاولات “حرقة” لما يقارب 160 شخصا خلال أسبوع

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر محاولات هجرة غير شرعية لما يقارب 160 شخصا عبر قوارب تقليدية الصنع.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 04 أكتوبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وفي هذا الصدد، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 159 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع ، فيما تم توقيف 336 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 69 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 14 قنطار و39 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم ضبط 462598 قرصا مهلوسا.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 110 شخصا وضبطت 28 مركبة و172 مولدا كهربائيا و192 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف 47 شخصا وضبط 18 بندقية صيد وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 129 طن وكذا 45 قنطار من مادة التبغ و155057 وحدة من مختلف الألعاب النارية و17143 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا بكل من أدرار وتمنراست وبرج باجي مختار وباتنة وبسكرة والوادي والأغواط وعين الدفلى وغليزان.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 152275 لتر بكل من برج باجي مختار وأدرار وتمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.