إحباط محاولات “حرقة” لـ 242 شخصا خلال أسبوع

أحبط حراس السواحل، خلال الأسبوع الثالث من شهر أوت، محاولات هجرة غير شرعية لـ 242 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أوت 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 242 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 105 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

في إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و4 مخازن ذخيرة خلال دورية استطلاعية ببرج باجي مختار.

فيما ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بإن أمناس مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و3 مخازن وكمية من الذخيرة.

في نفس السياق، تم توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 21 تاجر مخدرات

وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و12 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 45858 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار وإن أميناس، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 135 شخصا وضبطت 11 مركبة و107 مولدا كهربائيا و64 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن و11,5 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 11 شخصا آخرين وضبط 12 بندقية صيد و6753 وحدة من مختلف المشروبات و5) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 17685 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.