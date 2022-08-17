إحباط محاولات “حرڨة” لأكثر من 180 شخصا خلال أسبوع

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الثاني من شهر أوت محاولات هجرة غير شرعية لأكثر من 180 شخصا عبر قوارب تقليدية الصنع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أوت 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل وأنقذوا 187 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 117 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 3 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 394 كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 248 شخصا وضبطت 20 مركبة و333 مولدا كهربائيا و146 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن و4,3 طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف 11 شخصا وضبط 5 بنادق صيد ومسدسين 2 آليين و22 قنطار من مادة التبغ وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 17 طن، وهذا بكل من ورﭭلة والوادي وباتنة وإن ڤزام وبجاية وقسنطينة وبسكرة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 37289 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.