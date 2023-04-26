إحباط محاولات لإدخال 4 قناطير من الكيف إلى الجزائر خلال أسبوع

أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني محاولات إدخال 4 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 5246 قرص مهلوس، وهذا خلال أسبوع واحد.

ونفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أفريل، العديد من العمليات التي تدخل ضمن إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها. حيث حققت من خلالها نتائج نوعية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي أوقفت عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية بسكرة، ضمن إطار مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان:”بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (129) شخصا وضبطت (17) مركبة و(35) مولدا كهربائيا و(50) مطرقة ضغط و(05) أجهزة كشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

كما تم توقيف 9 أشخاص آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع “كلاشنيكوف” وبندقيتي صيد، و4.5 قنطار من مادة التبغ، وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 89 طن. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ذات المصدر.

وأحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (15899) لتر بكل من إن قزام والوادي وتبسة والطارف وسوق أهراس.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا (189) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (203) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.