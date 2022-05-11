إحباط محاولات هجرة غير شرعية لأكثر من 170 شخصا خلال أسبوع

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الأول من شهر ماي محاولات هجرة غير شرعية لـ172 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 10 ماي 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

حيث تمكن حراس السواحل من احباط محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 172 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 86 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 15 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 3 قناطير و(88) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 154 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 73886 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، 178شخصا وضبطت 15 مركبة و221 مولدا كهربائيا و123 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 8 أشخاص وضبط مسدس 1 رشاش من نوع كلاشنيكوف و6 بنادق صيد ومسدسين 2 آليين و33000 علبة من مادة التبغ و10500 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا بكل من إن أمناس والوادي وبسكرة وباتنة وتمنراست. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 6327 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.