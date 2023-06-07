إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ259 شخصا خلال أسبوع

أحبط حراس السواحل، خلال الأسبوع الاول من شهر جوان، محاولات هجرة غير شرعية لـ 256 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقدنفذت وحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 06 جوان 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

اما في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 46 تاجر مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال 4 قناطير و1 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 417005 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش 312 شخصا وضبطت 32 مركبة و341 مولدا كهربائيا و215 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن و136 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 26 شخصا آخر وضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و19 بندقية صيد، وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ125 طن، بالإضافة إلى 109 قناطير من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ72716 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتمنراست وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 256 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 155 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.