إحباط محاولة إدخال أزيد من 5 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب  

نجحت وحدات ومفارز للجيش الوطني في إحباط محاولات إغراق الجزائر بـ 5 قناطير و29 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (127547) قرص مهلوس.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 فيفري 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وأوضح البيان أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن أوقفت خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (68) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و(29) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (127547) قرص مهلوس.

كما أوقفت في إطار مكافحة الإرهاب، مفارز للجيش الوطني الشعبي (29) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بأنحاء الوطن.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإيليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (153) شخصا وضبطت (43) مركبة و(86) مولدا كهربائيا و(38) مطرقة ضغط و (03) أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (41) شخصا آخر وضبط بندقية (01) رشاشة FMPKمسدسين(02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(29) بندقية صيد و(09) مسدسات آلية و(66397) لتر من الوقود و(09) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(18) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (23) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (621) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.