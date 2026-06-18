إحباط محاولة إدخال أزيد من 9 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 جوان 2026.

زحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمكنت مفار الجيش الوطني الشعبي من توقيف 40 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 9.21 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود المغربية، إضافة إلى حجز 901,607 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

كما تمكنت مفارز الجيش من توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة نُفذت عبر عدة مناطق من البلاد.

وفي سياق مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب، أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي 531 شخصًا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن صالح وإن قزام. كما تم حجز 32 مركبة و364 مولدًا كهربائيًا و159 مطرقة ضغط، فضلاً عن كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات مختلفة تُستخدم في عمليات التنقيب غير القانوني.

كما أسفرت عمليات أخرى عن توقيف 11 شخصًا وضبط مسدسين رشاشين ومسدس آلي وثلاث بنادق صيد، إلى جانب حجز 15,920 لترًا من الوقود وثلاثة أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكن حراس السواحل من إحباط عدة محاولات للهجرة السرية عبر السواحل الوطنية، حيث تم إنقاذ 96 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. كما تم توقيف 574 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.