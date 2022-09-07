-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إحباط محاولة إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

الشروق أونلاين
  • 98
  • 0
إحباط محاولة إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب
أرشيف
مخدرات

تمكنت مفارز مشتركة للجيش بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من إحباط محاولات لإدخال أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، خلال في الفترة الممتدة ما بين 31 أوت و6 سبتمبر 2022.

إلى جانب ذلك، وحسب حصيلة لوزيرة الدفاع، فقد تمّ وتوقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وتمّ في خلال عمليات الجيش المشتركة مع مصالح الأمن بمناطق مختلفة من الوطن، توقيف 36 تاجر مخدرات. كما تم ضبط 1 كيلوغرام من الكوكايين، وأكثر من 340 ألف قرصا مهلوس.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز الجيش 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشفت ودمرت 6 قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتفتيش بجيجل.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل عدّة محاولات للهجرة غير للشرعية، أسفرت عن إنقاذ 74 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أجنبية.

مقالات ذات صلة
400 مليار تؤجج الصراع بين “المركزية النقابية” وبريد الجزائر

400 مليار تؤجج الصراع بين “المركزية النقابية” وبريد الجزائر

رئيس المجلس الأوروبي يحل بالجزائر

رئيس المجلس الأوروبي يحل بالجزائر

كورونا في الجزائر تعود إلى أدنى مستوى منذ شهرين

كورونا في الجزائر تعود إلى أدنى مستوى منذ شهرين

مجلس قضاء وهران يفتح أكبر ملف فساد عقاري

مجلس قضاء وهران يفتح أكبر ملف فساد عقاري

سكيكدة: عطلة بالمجان لـ30 طفلا من ضحايا حرائق الطارف

سكيكدة: عطلة بالمجان لـ30 طفلا من ضحايا حرائق الطارف

تمكين الطلبة الجدد من وثائق التسجيل في نفس اليوم

تمكين الطلبة الجدد من وثائق التسجيل في نفس اليوم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد