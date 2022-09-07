إحباط محاولة إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من إحباط محاولات لإدخال أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، خلال في الفترة الممتدة ما بين 31 أوت و6 سبتمبر 2022.

إلى جانب ذلك، وحسب حصيلة لوزيرة الدفاع، فقد تمّ وتوقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وتمّ في خلال عمليات الجيش المشتركة مع مصالح الأمن بمناطق مختلفة من الوطن، توقيف 36 تاجر مخدرات. كما تم ضبط 1 كيلوغرام من الكوكايين، وأكثر من 340 ألف قرصا مهلوس.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز الجيش 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشفت ودمرت 6 قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتفتيش بجيجل.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل عدّة محاولات للهجرة غير للشرعية، أسفرت عن إنقاذ 74 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أجنبية.