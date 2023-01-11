إحباط محاولة إدخال 12 قنطار من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

جانب من عمليات الجيش ضد مهربي المخدرات

أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، فاقت 12 قنطارا من الكيف المعالج.

وحسب ما جاء في الحصيلة التي نشرتها وزارة الدفاع يوم الأربعاء، فقد حجزت مفارز الجيش في عمليات متفرقة بين 1 و10 جانفي الجاري، 12 قنطار و65 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما ضبطت مفارز الجيش كمية 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين. و483.485 قرصا مهلوسا في الفترة المذكورة.

وتأتي هذه العمليات “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها”، تؤكد حصيلة الدفاع.