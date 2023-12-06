تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، إحباط محاولة إدخال 13 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وأوقفت 70 تاجر مخدرات.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلاال الفترة ما بين 29 نوفمبر و5 ديسمبر أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 70 تاجر مخدرات وأحبطت إدخال 13 قناطر و32 كلغ من الكيف المعلج عبر الحدد مع المغرب، فيما تم ضبط 348758 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 12 عنصرا دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما جاء في الحصيلة أنه تم وقيف (30)شخصا آخر وضبط (19)بندقية صيد و(48227) لتر من الوقود و(06)أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(20)قنطار من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (41) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (78) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.