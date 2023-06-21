إحباط محاولة إدخال 21 قنطار من الكيف عبر الحدود المغربية

أحبطت مفارز للجيش الوطني خلال الأسبوع الثالث من شهر جوان، محاولة إدخال 21 قنطار من الكيف عبر الحدود مع المغرب، فيما أوقفت 43 تاجر مخدرات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 جوان 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وفي إطار التصدي لآفة المخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 43 تاجر مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال 21 قنطار و56,15 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 1560 غرام من مادة الكوكايين و59476 قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 42 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

فيما ضبطت مفرزة أخرى بإن أميناس، أربعة 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وأربعة 4 قنابل يدوية وكمية من الذخيرة.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش، 181 شخصا وضبطت 13 مركبة و113 مولدات كهربائية و57 مطرقة ضغط و03 أجهزة للكشف عن المعادن و116,5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 10 أشخاص آخرين وضبط 7 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ121,6 طن، بالإضافة إلى 35 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 20247 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 30 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 407 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.