إحباط محاولة إدخال 4 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 55 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 4 قناطير و9 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 سبتمبر 2023 أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 55 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (04) قناطير و(09) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 116773 قرص مهلوس.

وأضاف البيان أن مفارز للجيش الوطني الشعبي تمكنت من توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وكذا كشف وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و4 قنابل تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة.

وتابع البيان أنه وبكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (66) شخصا وضبطت (21) مركبة و(146) مولدا كهربائيا و(84) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن و(10) قناطير من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (37) شخصا آخر وضبط (24) بندقية صيد و(152) قنطار من مادة التبغ و(56) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(31938) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (29613) لتر بكل من أدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 77 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 87 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.