إحباط محاولة إدخال 9 قناطير من الكيف قادمة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 60 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولة إدخال 9 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي تمكنت خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 سبتمبر بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، أوقفت 60 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 9 قناطير و70 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (118596) قرص مهلوس.

كما تم توقيف (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين متفرقتين عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير (05) قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتفتيش بتلمسان.

وأضاف البيان ” وبكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار وإن أميناس، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (291) شخصا وضبطت (46) مركبة و(124) مولدا كهربائيا و(115) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن و(130) قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

وتابع البيان “في حين تم توقيف (57) شخصا آخر وضبط (14) بندقية صيد و(80) قنطار من مادة التبغ و(235) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(15512) وحدة من مختلف المشروبات، وكذا (73403) وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (11851) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف.”

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (88) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (84) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.