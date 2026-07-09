إحباط محاولة تهريب آلاف الأقراص المهلوسة داخل شاحنة محملة بالبطاطا

أحبطت مصالح الجمارك الجزائرية محاولة لتهريب آلاف الأقراص المهلوسة بولاية الوادي، بعد ضبطها مخبأة بإحكام داخل شاحنة كانت تنقل شحنة من البطاطا.

وأوضحت المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، أن العملية أسفرت عن حجز 7329 قرصا مهلوسا من نوع “بريغابالين” بتركيز 300 ملغ، كانت مخبأة داخل كيس بلاستيكي خلف مقعد سائق شاحنة من نوع “شاكمان” محملة بـ13 ألف كيلوغرام من البطاطا.

كما مكنت العملية من حجز وسيلة النقل وتوقيف المشتبه فيه، قبل إحالته على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لذات البيان.

وأكدت المديرية أن هذه العملية تعكس يقظة وجاهزية مصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، في التصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظمة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وصون الصحة والأمن العموميين.