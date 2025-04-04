-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إحباط محاولة تهريب أزيد من قنطار من الكوكايين بغرداية

الشروق أونلاين
  • 399
  • 0
إحباط محاولة تهريب أزيد من قنطار من الكوكايين بغرداية
مديرية الجمارك

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بغرداية، بالتنسيق مع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريان، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من مادة الكوكايين تُقدر بـ 121.40 كلغ، وذلك خلال حاجز مشترك مع مصالح الدرك الوطني، حيث كانت هذه السموم مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للمركبة.

ووفقا لما أفادت به مصالح الجمارك، أسفرت العملية عن حجز المركبة المستعملة في التهريب وتوقيف الشخص المشتبه فيه، الذي تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

مقالات ذات صلة
هذا ما دار بين سايحي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية

هذا ما دار بين سايحي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية

“أورادور” الجزائر كانت بالآلاف والنازية تلميذ للاستعمار

“أورادور” الجزائر كانت بالآلاف والنازية تلميذ للاستعمار

تنبيه: رياح عاتية وزوابع رملية على 3 ولايات

تنبيه: رياح عاتية وزوابع رملية على 3 ولايات

الجزائر تعرض بجنيف مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد

الجزائر تعرض بجنيف مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد

وقفة تضامنية مع صمود الشعب الفلسطيني في عاصمة الجزائر (صور)

وقفة تضامنية مع صمود الشعب الفلسطيني في عاصمة الجزائر (صور)

برلين.. ربيقة يتحادث مع وزراء ومسؤولي منظمات دولية

برلين.. ربيقة يتحادث مع وزراء ومسؤولي منظمات دولية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد