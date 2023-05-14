إحباط محاولة تهريب أزيد من 1.2 مليون يورو في وهران والعاصمة (فيديو)

تمكنت مصالح شرطة الحدود من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.2 مليون يورو، في ظرف 3 أيام، على مستوى مطاري أحمد بن بلة بوهران وهواري بومدين الدولي بالعاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف 3 أفراد في هذه القضية، فيما لا تزال التحريات متواصلة لتحديد هوية الشركاء وتوقيفهم.

ففي وهران، أوقفت شرطة الحدود شخصين تتراوح أعمارهما مابين 25 و30 سنة، كانا يحاولان تهريب مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ 1.037.915 يورو.

وكان هذان المسافران على متن رحلة الجمعة نحو إسطنبول في تركيا، حيث قاما بإخفاء المبلغ بإحكام داخل الأعمدة الحديدية المثبتة للحقائب.

وفي مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، أوقفت ذات المصالح امرأة في الـ 39 من العمر، بعد استغلال معلومة تتعلق بمحاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة على متن رحلة نحو إسطنبول أيضا.

ومكّن التفتيش الدقيق لأمتعة المسافرة، من ضبط مبلغ يقدر بـ 211.330 يورو، يقول ذات البيان.