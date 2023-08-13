إحباط محاولة تهريب أزيد من 112 ألف أورو بمطار هواري بومدين

أحبطت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، خلال الأسبوع الماضي، محاولة تهريب مبلغ يقدر بـ 112100 أورو من مطار هواري بومدين الدولي.

وأفاد بيان الشرطة الجزائرية، أنّ المبلغ ضُبط بحوزة 4 مسافرين كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني بمطار هواري بومدين نحو إسطنبول. في عمليتين متفرقتين.

ويدخل هذا في “إطار محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”، يضيف المصدر.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة، حسب بيان الشرطة الجزائرية.