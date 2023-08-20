إحباط محاولة تهريب أزيد من 245 ألف أورو من الجزائر

في عمليتين منفصلتين بمطاري الجزائر العاصمة ووهران..

تمكنت مصالح شرطة الحدود، نهاية الأسبوع الماضي، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ 245700 أورو.

وأفاد بيان الشرطة الجزائرية عبر صفحتها الرسمية أنه “في عمليتين منفصلتين، شرطة الحدود تحبط محاولة تهريب أزيد من 245 ألف أورو بكل من مطار الجزائر ووهران”.

وتمت العملية الأولى على مستوى “مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، حيث تمكنت مصلحة شرطة الحدود من ضبط 104200 أورو. مخبأة بإحكام داخل طائرة كانت متوجهة نحو اسطنبول”.

أما العملية الثانية فعالجتها “فرقة شرطة الحدود بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران. من خلال ضبط 141500 أورو، مخبأة بين أمتعة أحد المسافرين كان متوجها نحو اسطنبول”.

وتدخل هذه العملتين ضمن إطار “محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وفي عمليتين منفصلتين”، حسب البيان.