إحباط محاولة تهريب أزيد من 65 ألف أورو بمطار الجزائر الدولي

أحبطت مصالح الشرطة الجزائرية، نهاية هذا الأسبوع، بمطار هواري بومدين الدولي، محاولة محاولة تهريب مبلغ 65100 أورو.

وأفاد بيان الشرطة أن العملية التي قامت بها شرطة الحدود بالمطار، “ضبطت المبلغ داخل أمتعة مسافرين كانا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه مطار إسطنبول”.

وذكر البيان نفسه أن “المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة”.

وتدخل هذه العملية في “إطار محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الوطن”.