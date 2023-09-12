-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إحباط محاولة تهريب أزيد من 65 ألف أورو بمطار الجزائر الدولي

الشروق أونلاين
  • 276
  • 0
إحباط محاولة تهريب أزيد من 65 ألف أورو بمطار الجزائر الدولي
أرشيف

أحبطت مصالح الشرطة الجزائرية، نهاية هذا الأسبوع، بمطار هواري بومدين الدولي، محاولة محاولة تهريب مبلغ 65100 أورو. 

وأفاد بيان الشرطة أن العملية التي قامت بها شرطة الحدود بالمطار، “ضبطت المبلغ داخل أمتعة مسافرين كانا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه مطار إسطنبول”.

وذكر البيان نفسه أن “المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة”.

وتدخل هذه العملية في “إطار محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الوطن”.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

وضع مخطط إستراتيجي لتطوير إنتاح الحبوب (فيديو)

وضع مخطط إستراتيجي لتطوير إنتاح الحبوب (فيديو)

هذا جديد دفتر الشروط لاستيراد عجول التسمين

هذا جديد دفتر الشروط لاستيراد عجول التسمين

تعزيز رحلات الجوية الجزائرية من وإلى مطارات الجنوب

تعزيز رحلات الجوية الجزائرية من وإلى مطارات الجنوب

البرلمان أمام تحديّ تمرير النظام الداخلي!

البرلمان أمام تحديّ تمرير النظام الداخلي!

تنمية الذكاء العاطفي للتلاميذ من أجل مسار دراسي ناجح 

تنمية الذكاء العاطفي للتلاميذ من أجل مسار دراسي ناجح 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد