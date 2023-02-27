-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الفريق أول شنقريحة يستقبل مسؤولا عسكريا روسيا
الجزائر

إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الفرينة وزيت المائدة بتمنراست

الشروق أونلاين
  • 106
  • 0
إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الفرينة وزيت المائدة بتمنراست
الأرشيف

تمكنت مصالح الجمارك من إحباط عملية تهريب 17طنا من الفرينة و300 لتر من زيت المائدة، تم ضبطها محملة على متن شاحنة بولاية تمنراست.

وحسب في بيان للمديرية العامة للجمارك فقد تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، من إحباط عملية تهريب 17 طنا من الفرينة و300 لتر من زيت المائدة تم ضبطها محملة على متن شاحنة.

وأكد البيان أن هذه العملية “تكرس يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام والدائم في سبيل تنفيذ تعليمات السلطات العمومية، المسداة في إطار مكافحة المضاربة وتهريب المواد الاستهلاكية المدعمة وذات الاستهلاك الواسع”.

مقالات ذات صلة
السفير ميموني: الجزائر مستعدة لما هو مطلوب لمحو آثار الزلزال بتركيا

السفير ميموني: الجزائر مستعدة لما هو مطلوب لمحو آثار الزلزال بتركيا

النواب وجها لوجه مع محافظ بنك الجزائر

النواب وجها لوجه مع محافظ بنك الجزائر

ارتفاع حصيلة حادث تيكجدة إلى 10 قتلى و25 جريحا

ارتفاع حصيلة حادث تيكجدة إلى 10 قتلى و25 جريحا

“الأمراض العقلية” وراء جرائم قتل بشعة

“الأمراض العقلية” وراء جرائم قتل بشعة

المؤبد لأفراد عصابة حاولت إغراق العاصمة بالمخدرات!

المؤبد لأفراد عصابة حاولت إغراق العاصمة بالمخدرات!

قانون تسليم الجماجم الجزائرية أمام البرلمان الفرنسي مارس المقبل

قانون تسليم الجماجم الجزائرية أمام البرلمان الفرنسي مارس المقبل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد