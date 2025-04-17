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الجزائر
قدرها 132 كيلوغرام و700 غرام

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين في أدرار

محمد فاسي
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إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين في أدرار
المديرية العامة للجمارك
جانب من العملية

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني، والأمن الوطني، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (الكوكايين) بولاية أدرار، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب المواد المحظورة.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، في عملية نوعية نُفذت على مرحلتين، تمكنت الفرقة المتعددة المهام برقّان التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار من استغلال معلومات دقيقة، أدت إلى كشف شبكة إجرامية تنشط في تهريب وتوزيع المخدرات عبر المنطقة.

وقد أسفرت العملية عن حجز 132 كيلوغرام و700 غرام من الكوكايين، بالإضافة إلى توقيف أحد المشتبه فيهم.

وتم حجز وسيلتي النقل اللتين استخدمتهما الشبكة في نقل المخدرات، وهما جرار طريقي ومقطورة، إلى جانب سيارة رباعية الدفع.

وتعكس هذه العملية مدى الجاهزية والكفاءة العالية التي تتمتع بها مصالح الجمارك والأجهزة الأمنية في الجزائر، في مواجهة محاولات تهريب المخدرات، مما يعزز جهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

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