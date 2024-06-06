إحباط محاولة تهريب مبالغ معتبرة من العملة الصعبة في مطار الجزائر

تمكنت شرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين الدولي، من إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية من العملة الصعبة إلى الخارج.

حيث حجزت ذات المصالح في هذه العملية، حسب ما ذكره بيان لمديرية الأمن الوطني، 62770 يورو، بالإضافة إلى 3520 دولار، ونحو 87 غرام من المجوهرات الذهبية.

وكانت هذه المبالغ المالية مموّهة بإحكام داخل حقائب يدوية لمسافرتين، كانتا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه إسطنبول التركية.

وقد تمّ تقديم المتّهمتين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، لمتابعتهما بتهم خرق التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، يضيف البيان.