إحباط محاولة تهريب 1084 هاتفًا عبر ميناء الجزائر

تمكّن أعوان الجمارك بميناء الجزائر، من إحباط محاولة تهريب 1084 هاتفًا نقالًا من علامات تجارية مختلفة.

وجاءت هذه العملية، بعد إخضاع مسافر على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء مرسيليا، إلى عملية مراقبة جمركية دقيقة.

حيث أسفر التفتيش عن ضبط الهواتف النقالة مخبأة بإحكام داخل علب مخصصة للأحذية، داخل سيارة المسافر السياحية.

وتجسد هذه العملية، حسب ما جاء في بيان للجمارك يوم الأحد، “يقظة أعوان الجمارك الجزائرية واحترافيتهم العالية في أداء مهامهم”.

“كما تؤكد تجندهم الدائم للتصدي لمختلف محاولات التهريب والجريمة العابرة للحدود. بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وصون أمن المجتمع”، يضيف البيان.