إحباط محاولة تهريب 2800 صفيحة زيت عبر برج باجي مختار

في ظل أزمة زيت المائدة التي تعرفها بعض الولايات، تمكنت مصالح الجمارك ببرج باجي مختار من حجز 2800 صفيحة من هذه المادة بسعة 5 لتر.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك فإنه “في سياق تنفيذ برنامج الرقابة الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار، التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 2800 صفيحة من زيت المائدة بسعة 5 لتر كانت محملة على متن شاحنة”.

وأكد البيان أن هذه العملية “تكرس الجهود الحثيثة لمصالح الجمارك الجزائرية في سبيل حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة تهريب المواد المدعمة، تكريسا لمساعي السلطات العمومية الرامية للحفاظ على استقرار السوق الداخلية والحرص على التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية”، يضيف نفس المصدر.

هذا ما حجزته الجمارك بالجلفة وحاسي مسعود وتقرت!

تمكنت مصالح الجمارك من حجز أكثر من 4 آلاف صحيفة من زيت المائدة بالجلفة و25 ألف علبة من السجائر الأجنبية بتقرت وما يفوق 200 ألف قرصا مهلوسا بحاسي مسعود.

وحسب ما أفادت به، السبت، بيانات صادرة عن المديرية العامة للجمارك فإنه “في سياق مواصلة الجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجلفة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، من حجز 4.032 صفيحة من زيت المائدة بسعة 5 لتر، كانت محملة على متن شاحنة، مع توقيف شخصين”.

وحسب المصدر نفسه، “تندرج العملية في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، وعملا بتعليمات السلطات العمومية القاضية بقمع محاولات تهريب المواد المدعمة حفاظا على استقرار السوق الوطنية وحرصا على التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الإستهلاكية”.

كما تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بتقرت، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بورقلة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 25.000 علبة من السجائر الأجنبية من نوع HP، تم ضبطها على متن شاحنة، مع توقيف المخالف.

وذكر البيان أن هذه العملية “تكرس التجند التام لمصالح الجمارك الجزائرية في سبيل المساهمة في مكافحة التهريب بشتى أشكاله حفاظا على صحة وسلامة المواطن”.

من جهة اخرى، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بحاسي مسعود، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، من حجز 217.146 قرصا مهلوسا من نوع بريقابالين 300 مغ، تم ضبطها على متن مقطورة جرار طريقي في مكان مهيأ خصيصا للتهريب.

وأوضح البيان أن هذه العملية “تكرس اليقظة التامة والجاهزية الدائمة في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية، وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن”.