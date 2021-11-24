إحباط محاولة “حرقة” أكثر من 230 شخصا خلال أسبوع واحد

تمكن حراس السواحل خلال الأسبوع الماضي من احباط محالة هجرة غير شرعية لـ231 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا (231) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (58) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية وجانت وتلمسان ومعسكر وبشار.

وأوضح البيان أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 نوفمبر 2021، عمليات عدة أسفرت عن نتائج نوعية.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي (05) مخابئ و(21) قنبلة تقليدية الصنع و(81) كيلوغرام من المواد المتفجرة خلال عملية بحث وتمشيط ببومرداس.

في سياق عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (09) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ(19) قنطار و(46) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (25) تاجر مخدرات بحوزتهم (211) كيلوغرام من نفس المادة و(35594) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، (247) شخصا وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف و(05) مخازن ذخيرة و(21) مركبة و(259) مولدا كهربائيا و(182) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (53) طن من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف (10) أشخاص آخرين وحجز (18) بندقية صيد و(28) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و(46) قنطار من مادة التبغ بكل من باتنة وسطيف وتيارت وأدرار وبسكرة والأغواط. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (10273) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف.