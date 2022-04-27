إحباط محاولة حرقة 101 شخصا خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان محاولات هجرة غير شرعية لـ101 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوزراة الدفاع خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أفريل 2022، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 101 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 254 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وإيليزي والبيض وبشار.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (06) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـقنطارين 2 و70 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 16 تاجر مخدرات آخرين وضبط 148 كيلوغرامات من نفس المادة وكذا 56076 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، 480 شخصا وضبطت 25 مركبة و110 مولدا كهربائيا و60 مطرقة ضغط و8 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب فضلا عن 14 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

في حين تم توقيف 12 شخصا وضبط 8 بنادق صيد و353485 علبة من مادة التبغ و104 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب وهذا بكل من الوادي وورڤلة وبسكرة وسطيف وعين ڤزام. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 51489 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتمنراست والوادي.