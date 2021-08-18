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الجزائر

إحباط محاولة “حرڤة” ما يقارب 500 شخص خلال أسبوع فقط

الشروق أونلاين
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إحباط محاولة “حرڤة” ما يقارب 500 شخص خلال أسبوع فقط

تمكن حراس السواحل خلال الأسبوع الماضي من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لما يقارب 500 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وحسب بيان للوزارة الدفاع الوطني فقد “نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 17 أغسطس الجاري، عديد العمليات في مجال مكافحة المخدرات، الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية”.

وأوضحت الحصيلة أنه “في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة (09) تجار مخدرات وضبطت (280) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف (21) تاجر مخدرات آخرين وحجز (32) كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى (38770) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى”.

وفي سياق آخر، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت، (99) شخص وضبطت (18) مركبات و(121) مولدا كهربائيا و(83) مطرقة ضغط و(75) طن من خليط الحجارة والذهب الخام، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم حجز (6254) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة، كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (9909) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس”.

من جهة أخرى، “تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (473) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف (42) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وتلمسان وجانت”، يضيف المصدر.

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