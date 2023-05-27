إحباط محاولة لإغراق الشرق الجزائري بنصف مليون كبسولة بريغابالين (فيديو)

في عملية نوعية لمصالح مكافحة المخدرات

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة المخدرات، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة للاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. في عملية نوعية أسفرت عن حجز أكثر من نصف مليون كبسولة بريغابالين.

وحسب ما ذكره بيان للأمن الوطني، فقد جاءت هذه العملية بعد تتبّع شاحنة مشبوهة، كانت متّجهة نحو مدينة عين ولمان في سطيف.

على إثر ذلك، تمكن عناصر ذات المصلحة من توقيف شخصين كانا على متن الشاحنة، وحجز شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 513.810 كبسولة بريغابالين أجنبية المنشأ.

وأكدت التحقيقات المعمقة مع الموقوفين، أن الحمولة التي قدرت قيمتها بنحو 40 مليار سنتيم، قد نقلت من ولاية ورقلة باتجاه ولاية سطيف، لترويجها على مستوى ولايات شرق الوطن.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، عن جنايات:

الاستيراد والشحن والنقل عن طريق العبور، وحيازة وتخزين وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة،

التهريب باستعمال وسائل نقل على درجة من الخطورة تهدد الأمن والصحة العموميين،

وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

“وتأتي هذه العملية النوعية بعد شهرين على العملية التي عالجتها نفس المصلحة عشية شهر رمضان 2023. والتي أسفرت عن ضبط أكثر من مليون و200 ألف قرص مهلوس”، يشير البيان.