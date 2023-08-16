إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ24 شخصا من شواطئ بومرداس (فيديو)

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية بومرداس من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ24 شخصا، وحجز 3 قوارب في عرض البحر.

وأوضح بيان لذات المصالح يوم الأربعاء، أن العملية تمت إثر ورود معلومات مفادها “عزم مجموعة من الشباب على تنظيم رحلة سرية عن طريق البحر، انطلاقا من أحد شواطئ ولاية بومرداس”.

وبعد تفعيل المخطط المتعلق بمحاربة ظاهرة الهجرة السرية، تم حجز القارب الأول بعرض البحر، مقابل شاطئ بلدية زموري. ثم قاربين آخرين بشاطئ قورصو.

وكان على متن هذه القوارب 24 شخصا بينهم 7 أشخاص من جنسية مغربية، وشخص واحد من جنسية مالية، يضيف ذات البيان.

كما أسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية. وسيتمّ تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.