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الجزائر

إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ16 شخصا من سواحل بومرداس

الشروق أونلاين
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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ16 شخصا من سواحل بومرداس
أرشيف
الهجرة غير الشرعية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن بومرداس من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 16 شخصا من أحد شواطئ المدينة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأربعاء، عن مسؤولة خلية الاتصال بذات الجهاز، تتراوح أعمار المتورطين في مخطط الهجرة غير الشرعية عبر البحر، بين 19 و44 سنة. وهم ينحدرون من مناطق مختلفة من الولاية.

وتم إفشال هذه العملية وتفكيك الشبكة الإجرامية المتورطة فيها، بعد استغلال معلومات وردت إلى مصالح الأمن، حول التخطيط لهذه الهجرة السرية.

وأسفر ذلك عن حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 2170 أورو، وقارب للنزهة يستعمل في الهجرة غير الشرعية، وهواتف نقالة.

وبعد تحويل الموقوفين إلى المصلحة الأمنية المعنية، من أجل إنجاز ملفات قضائية، واستكمال إجراءات التحقيق، تم تقديمهم أمام العدالة، يضيف المصدر.

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