تمكن حراس السواحل، خلال الأسبوع الماضي من احباط محاولة هجرة غير شرعية لـ65 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أكتوبر 2021 عديد العمليات.

وأوضح أن “حراس السواحل تمكن من احباط محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا (65) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (98) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين ڨزام وإن أمناس وغرداية”.

وكشفت أنه “في مجال مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير (04) قنابل تقليدية الصنع بكل من البويرة والمدية”.

وفي سياق عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ(625) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (21) تاجر مخدرات بحوزتهم (42968) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (161) أشخاص وضبطت (09) مركبات و(228) مولدا كهربائيا و(101) مطرقة ضغط و(07) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (35) قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، في حين تم توقيف (13) شخصا آخر وحجز (12) بندقية صيد و(4543) خرطوشة و(60,5) قنطار من مادة التبغ و(2225) وحدة من مختلف المشروبات بكل من خنشلة وسطيف وباتنة والوادي وبسكرة، كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (9546) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (65) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (98) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين ڨزام وإن أمناس وغرداية.