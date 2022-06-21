إحباط 18 ألف محاولة قرصنة إلكترونية لِبيع تذاكر حفل الافتتاح

ألعاب البحر المتوسّط 2022

أحبطت لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسّط 18 ألف محاولة قرصنة إلكترونية، لِعملية بيع تذاكر حفل افتتاح نسخة وهران 2022.

جاء ذلك على لسان محافظ الألعاب عزيز درواز، في تصريحات للإذاعة الوطنية، الثلاثاء.

ومعلوم أن المُنظّمين طرحوا 32 ألف تذكرة للبيع إلكترونيا، الأحد. نفدت في ظرف قياسي.

وأضاف الوزير الأسبق للشباب والرياضة بأن الألعاب المتوسّطية تبدأ، الثلاثاء، باستقبال أولى الوفود الرياضية من بين 23 دولة وثلاث إمارات، حيث سيكون وفدا سلوفينيا ومقدونيا الشمالية أوّل من يدخل القرية المتوسّطية.

واستغلّ المدرب الأسبق للمنتخب الوطني لِكرة اليد الفرصة للاعلان عن حضور شخصيات مرموقة، من مختلف الهيئات الرياضية الدولية لحفل الافتتاح، مبرزا أنه تم وضع “بروتوكول” صحي من قبل لجنة الصحة التابعة للجنة التنظيم، في إطار مكافحة جائحة “كورونا”.

و قال في هذا الشأن : ”إضافة إلى الإجراءات الصحية المعتادة التي يتم تنفيذها على مستوى المطار، سيتعيّن على الرياضيين ومرافقيهم، الذين يتجاوز عددهم الإجمالي 5400 شخص، إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا على مستوى القرية المتوسّطية كل ثلاثة أيام”.

و في الأخير، أشار عزيز درواز إلى فتح قريتين متوسّطيتن آخريَين على مستوى مركب الأندلسيات بعين الترك وولاية مستغانم، بسبب عدم قدرة القرية المتوسّطية الرئيسية على استيعاب ”العدد الاستثنائي” من المشاركين رغم امتلاكها لأكثر من 4.000 سرير.

بِسرعة البرق!

نفدت تذاكر حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسّط 2022 في ظرف قياسي، بعد سُويعات قلائل من طرحها للبيع.

وقدّمت لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسّط تشكّراتها للجمهور العريض الذي اقتنى التذاكر، وأيضا للذين لم يُسعفهم الحظّ في حضور الحفل.

وكان المُنظّمون قد طرحوا 32 ألف تذكرة للبيع، بِسعر رمزي يُقدّر بـ 100 دج للبطاقة. فيما يحتضن الملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران حفل افتتاح “العرس” المتوسّطي مساء السبت المقبل.

الرئيس تبون يأمر بِتخفيض السعر

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسّط 2022 بِتحديد سعر رمزي خاص بِتذكرة حفل الافتتاح، يكون في متناول الجمهور العريض.

وقال محافظ الألعاب عزيز درواز إن اللجنة حدّدت السّعر بـ 100 دج للتذكرة، استجابة لِتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكانت لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسّط في تاريخ سابق، قد ضبطت سعر تذكرة حفل الافتتاح بـ 500 دج. قبل تدخّل رئيس الجمهورية تبون ومطالبته بِتخفيض المبلغ.

وإذا كانت لجنة التنظيم قد حدّدت أسعارا رمزية لِحفلَي الافتتاح والاختتام، فإن الجمهور يُمكنه الحضور إلى الميادين، ومتابعة مختلف منافسات ألعاب البحر المتوسط من المدرجات مجّانا.

وأعلنت لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسّط 2022، الأحد، عن تفاصيل بيع تذاكر حفل افتتاح هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة.

ويحتضن الملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران حفل الافتتاح، مساء الـ 25 من جوان الحالي.

ولجأ المُنظّمون إلى عملية البيع الإلكتروني، وللجمهور المُهتمّ بِحضور حفل الافتتاح، يُمكنه اقتناء التذكرة، بِاتّباع التعليمات في الرّابط الإلكتروني المدرج أدناه.

https://www.oran2022.dz/ar/

واعتذرت لجنة التنظيم إلى الجمهور، وخاصة الذين اصطدموا بِصعوبة التسجيل، النّاجمة عن الطلب الكثير وفي ظرف زمني واحد. استنادا إلى تفسيرات الهيئة ذاتها.

البيع إلكتروني

يحضر حفل ألعاب البحر المتوسّط 32 ألف متفرّج، كما جاء في بيان لجنة تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة نشرته، الجمعة.

ويُجرى حفل الافتتاح بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران، مساء الـ 25 من جوان الحالي.

وستبدأ عملية البيع الأحد المقبل، وبِطريقة إلكترونية عبر موقع لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسّط 2022. الهيئة التي لم تُحدّد بعد سعر التذكرة.

ويجدر التذكير بِأن حضور الجمهور لِمختلف منافسات ألعاب البحر المتوسّط سيكون مجّانا، بِاستثناء حفل الافتتاح، وأيضا إسدال الستار مساء الـ 6 من جويلية المقبل بِالمنشأة الرياضية ذاتها.

4500 مُتطوّع و580 عون ملعب

يحضر أكثر من 4500 مُتطوّع ومن الجنسَين، في ألعاب البحر المتوسّط التي تنطلق بِوهران في الـ 25 من جوان الحالي، وتدوم حتى الـ 6 من جويلية المقبل.

وسيُرافق المتطوّعون مختلف النشاطات الرياضية في الألعاب المتوسّطية، كما جاء على لسان المسؤول ياسين سيافي مدير الشباب والرياضة لِولاية وهران، في تصريحات للإذاعة الوطنية، الخميس.

فضلا عن ذلك، سيحضر هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة 580 عون ملعب، تلقّوا تكوينا في تاريخ سابق، وينتمون إلى كلّ ولايات الجمهورية.

وبِخصوص المنشآت الرياضية، قال ياسين سيافي إن القرية المتوسّطية تتوفّر على 4284 سرير، و3017 غرفة، بينها 160 حجرة مُخصّصة لِفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. مُشيرا إلى أنها تصنّف ضمن درجة “3 نجوم”.