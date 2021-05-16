-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئيس الجمهورية يقرر فتح الحدود في هذا التاريخ
الجزائر
عبر 7 ولايات

إحباط 38 محاولة انتحار بفضل كاميرات المراقبة

الشروق أونلاين
  • 213
  • 0
إحباط 38 محاولة انتحار بفضل كاميرات المراقبة

أحبطت مصالح الأمن الوطني 38 محاولة انتحار بفضل تسخير كاميرات المراقبة المنصبة عبر 7 ولايات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. 

وكشفت مصالح الأمن الوطني في بيان لها، الأحد، أنه تم تسجيل 2384 تدخل خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 عبر ولايات الجزائر، وهران، البليدة، قسنطينة، سطيف، عنابة وغرداية .

وأكد بيان مصالح الأمن أنه بفصل المتابعة المستمرة التي توفرها كاميرات المراقبة وبالتنسيق مع المصالح العملية تم رقد وتوقيف 632 شخص مشتبه فيه في قصايا استهلاك وترويج المخدرات.

كما كشف البيان ان مصالحه قدمت المساعدة لـ 198 في خطر معنوي ومادي مع احباط 38 محاولة انتحار، و284 تدخل متعلق بالسرقة.

كما أورد البيان تسجيل 451 تدخل متعلق بالمشاجرة في مكان عام وكذا 781 حادث مرور مادي وجسماني

مقالات ذات صلة
هكذا غرق مصطفى وهو يترقب ضيوفا على الإفطار

هكذا غرق مصطفى وهو يترقب ضيوفا على الإفطار

تسهيلات قانون الانتخابات الجديد أشعلت “بورصة” التشريعيات

تسهيلات قانون الانتخابات الجديد أشعلت “بورصة” التشريعيات

قبلات وأحضان وصور جماعية وغياب الكمامة في يومي العيد

قبلات وأحضان وصور جماعية وغياب الكمامة في يومي العيد

التجار والمتعاملون التزموا بالمداومة أيام عيد الفطر المبارك

التجار والمتعاملون التزموا بالمداومة أيام عيد الفطر المبارك

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 14 ماي 2021

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 14 ماي 2021

هذه هي الأرقام التي ستدخل بها الأحزاب سباق التشريعيات!

هذه هي الأرقام التي ستدخل بها الأحزاب سباق التشريعيات!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد