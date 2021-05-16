إحباط 38 محاولة انتحار بفضل كاميرات المراقبة

عبر 7 ولايات

أحبطت مصالح الأمن الوطني 38 محاولة انتحار بفضل تسخير كاميرات المراقبة المنصبة عبر 7 ولايات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وكشفت مصالح الأمن الوطني في بيان لها، الأحد، أنه تم تسجيل 2384 تدخل خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 عبر ولايات الجزائر، وهران، البليدة، قسنطينة، سطيف، عنابة وغرداية .

وأكد بيان مصالح الأمن أنه بفصل المتابعة المستمرة التي توفرها كاميرات المراقبة وبالتنسيق مع المصالح العملية تم رقد وتوقيف 632 شخص مشتبه فيه في قصايا استهلاك وترويج المخدرات.

كما كشف البيان ان مصالحه قدمت المساعدة لـ 198 في خطر معنوي ومادي مع احباط 38 محاولة انتحار، و284 تدخل متعلق بالسرقة.

كما أورد البيان تسجيل 451 تدخل متعلق بالمشاجرة في مكان عام وكذا 781 حادث مرور مادي وجسماني