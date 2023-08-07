إحباط 7 محاولات للهجرة غير الشرعية بمستغانم

توقيف 52 شخصا..

أحبطت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم، 7 محاولات للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلًا عن مصالح الدرك الوطني، أنه تمّ توقيف 52 شخصًا، خلال هذه العمليات.

ونفذت هذه العمليات ضمن “إطار المخطط العملياتي للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني على طول الشريط الساحلي داخل قطاع الاختصاص بولاية مستغانم”.

وأسفرت حسب المصدر ذاته عن “توقيف 31 مدبر لرحلات الإبحار السري و12 أجنبيا من جنسيات مختلفة”.

كما حجزت ذات المصالح “9 قوارب مطاطية وتقليدية الصنع و7 محركات و50 دلو مملوءة بالبنزين و3 سترات نجاة وجهاز تحديد المواقع الجغرافية (جي بي أس) وبوصلتين”.