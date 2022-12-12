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جواهر

إحداهن صديقة رئيسة الوزراء.. مقتل 3 نساء رميا بالرصاص في روما

جواهر الشروق
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إحداهن صديقة رئيسة الوزراء.. مقتل 3 نساء رميا بالرصاص في روما
صفحة ميلوني على فيسبوك
جورجيا ميلوني، رئيسة حكومة إيطاليا رفقة صديقتها الضحية

أعلنت الشرطة الإيطالية عن مقتل 3 نساء رميا بالرصاص داخل مبنى سكني في روما، وتبين أن إحداهن صديقة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أطلق المشتبه به كلاوديو كامبي البالغ 57 عاما النار خلال اجتماع لسكان مبناه في منطقة شمال روما، مستخدما مسدسا من طراز غلوك سُرق من منصة لإطلاق نار في مركز رماية.

وكان كامبي قد تحدث في منشور على مدونته في نوفمبر عن علاقته الإشكالية مع الأشخاص الذين يُديرون المبنى، واتهمهم بمحاولة إبعاده عن مسكنه.

ومن بين النساء الثلاث اللواتي توفين متأثرات بجروحهن، نيكوليتا غوليسانو البالغة 50 عاما وهي أم لطفل يبلغ 10 سنوات، وكانت تحضر الاجتماع بصفتها أمينة صندوق لجنة المبنى.

وكشفت ميلوني على فيسبوك أنهما صديقتان، وأشادت بها بوصفها “أمًّا وصديقة مخلصة تحفظ الأسرار، وكانت أيضا امرأة قوية وهشة في آن”. وقالت إن القاتل قُبض عليه، آملة أن “تأخذ العدالة مجراها”.

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