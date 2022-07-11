إحدى نجمات هوليود تكشف كيف تم استغلالها في تهريب المخدرات بالمغرب!

كشفت إحدى نجمات هوليود عن واقعة مرعبة حصلت معها بالمغرب، عندما كانت عارضة أزياء في باريس قبل دخول عالم الشهرة.

وروت الممثلة الأمريكية، كاميرون دياز، البالغة من العمر 49 عاما، كيف تم استغلالها دون علمها في تهريب المخدرات، وكيف نجت من الورطة، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وقالت دياز في مقابلة مع برنامج “Second Life” إنها وقبل المشاركة في أول فيلم لها وهو The Mask في تسعينيات القرن الماضي كانت في باريس للبحث عن وظيفة في عالم الأزياء.

وأضافت:” في باريس لم أكن أعمل يوميا. مكثت هناك عاما كاملا ولم أعمل يوما ما. لم أستطع إيجاد وظيفة لإنقاذ حياتي”.

وأردفت: “حصلت على وظيفة واحدة لكنني أعتقد حقا أنها كانت مثل وظيفة مهربة مخدرات إلى المغرب”.

بخصوص الوظيفة أوضحت دياز أنه تم منحها حقيبة مقفلة “بها أزياء”، وعندما كانت في المطار في المغرب، طُلب منها فتحها.

تقول الممثلة: “عندها فكرت ياللعنة! ما في تلك الحقيبة؟ أنا هذه الفتاة ذات الشعر الأشقر والعيون الزرقاء في المغرب. في التسعينيات، أرتدي الجينز الممزق وشعري إلى أسفل. هذا غير آمن حقا”.

وأكدت للمسؤولين أن هذه ليست حقيبتها وليس لديها أي فكرة عنها، لكن لحسن حظها لم تكن في ذلك الوقت الإجراءات الصارمة في المطارات المعمول بها في عالم اليوم.

وتابعت قائلة: “كانت هذه وظيفتي الوحيدة التي حصلت عليها في باريس وكادت تقضي على مستقبلي”.

يذكر أنه منذ تسعينيات القرن الماضي حتى عام 2014 كانت الممثلة الأميركية كاميرون دياز ذات صيت كبير في عالم الأفلام في هوليوود، بعد غياب دام قرابة الثماني سنوات عادت مؤخرا للتمثيل.

شاركت في الكثير من الأعمال الفنية التي لا تنسى في مسيرتها المهنية، ولعبت دور البطولة في سلسلة من الأفلام الشهيرة التي أكسبتها جيشاً من المعجبين.