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رغم المساعي الصهيونية لتهجير الفلسطينيين

إحصاء: أكثر من ثلثي سكان شمال غزة لا يزالون في أراضيهم

الشروق أونلاين
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إحصاء: أكثر من ثلثي سكان شمال غزة لا يزالون في أراضيهم
ح.م
مساعي صهيونية لتهجير سكان غزة

كشف الجهاز الفلسطيني للإحصاء يوم الخميس، أن 807 آلاف مواطن لا يزالون يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة، على الرغم من مساعي التهجير الحثيثة التي تقوم بها القوات الصهيونية.

وجاء في بيان لجهاز الإحصاء، أن عدد السكان المقيمين في محافظتي غزة وشمال غزة حتى مساء 11 نوفمبر الجاري، يقدر بـ 807 آلاف فردا يمثلون نحو 152 ألف أسرة.

ويبلغ إجمالي سكان المناطق الشمالية في غزة، 1.2 مليون فلسطيني، كانوا يقيمون في محافظتي شمال غزة، وغزة، قبل بداية عدوان الاحتلال على القطاع.

بالمقابل، نزح نحو ثلث سكان محافظتي الشمال، أي ما يقارب 400 ألف نسمة، إلى محافظات وسط وجنوب قطاع غزة وهي دير البلح، خانيونس، ورفح. ليرتفع عدد المقيمين هناك إلى 1.43 مليون نسمة.

وتستند تقديرات أعداد المواطنين المقيمين في محافظتي غزة وشمال غزة، على مجموعة من البيانات الفعلية، التي تمّ رصدها في قطاع غزة قبل وأثناء العدوان، يوضح البيان.

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