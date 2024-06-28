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اقتصاد

إحصاء أكثر من 63 % من اجمالي المستثمرات الفلاحية

الشروق أونلاين
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إحصاء أكثر من 63 % من اجمالي المستثمرات الفلاحية

 كشف مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بوزارة الفلاحة، محمد تيفوري، عن احصاء 63 من المائة من اجمالي المستثمرات الفلاحية في الجزائر، منذ 19 ماي الماضي، وذلك في إطار الاحصاء العام للفلاحة.

وفي تصريح للاذاعة الوطنية، كشف مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بوزارة الفلاحة، أن عملية الإحصاء مسّت إلى غاية أمس الأربعاء، أكثر من 800 الف مستثمرة، مع تسجيل نسبة تفوق 70 بالمائة في 17 ولاية”، مؤكدا بأن “هذه العملية ستمس كل المستثمرات الفلاحية دون استثناء والتي يبلغ عددها حوالي مليون و200 ألف مستثمرة”.

وأكد تيفوري، على أن كل المغروسات سيشملها الإحصاء العام للفلاحة من حيث النوع والعدد، بما فيها الأشجار المثمرة المتناثرة، كما سيتم من خلال هذه العملية تعيين رؤوس الماشية من خلال رقم تعريفي وطني.

وبخصوص شهادة الإحصاء التي ستمنح للفلاح، أشار المتحدث إلى أن هذه العملية تتكفل بها مديريات المصالح الفلاحية، بعد التدقيق في معطيات الاستبيان الورقي، لافتا إلى إمكانية استخدام هذه الشهادة في الملفات التي يتم طلبها مستقبلا.

وقال تيفوري، بأن المتحصل عليها من عمليات الاحصاء، ستسمح بالحصول على خرائط موضوعاتية لكل الشعب الفلاحية، “وهو ما سيعود بالفائدة على المستثمرين الذين سيحصلون على كل المعطيات للارتكاز عليها قبل الاستثمار”.

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