إحصاء حديث يكشف عدد الفلسطينيين حول العالم

1.86 مليون منهم يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948

أعلن الجهاز الفلسطيني المركزي للإحصاء يوم الخميس، أن عدد الفلسطينيين حول العالم بلغ نحو 15.5 مليون نسمة، مع نهاية عام 2025 الماضي.

وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أوضح جهاز الإحصاء الفلسطيني، أن نحو 5.56 مليون فلسطينيا يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بالمقابل، يعيش 1.86 مليون فلسطينيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. و6.82 مليون في الدول العربية، ونحو 1.26 مليون فلسطيني في دول أجنبية.

وأشار المصدر إلى أن السكان دون سنّ 30 عاما، يشكّلون نحو 65 بالمئة من إجمالي الفلسطينيين. فيما تبلغ نسبة من هم دون سن 18 عاما نحو 43 بالمئة.

كما أبرز الإحصاء ارتفاع معدل الخصوبة في فلسطين، حيث بلغ 3.8 مولودا لكل امرأة، خلال الفترة ما بين 2017 و2019. مقارنة بنحو 3 مواليد لكل امرأة في الدول العربية، و2.4 مولود لكل امرأة عالميا.