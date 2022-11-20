إحصاء شامل لأشكال المخاطر على البيئة بالجزائر

تعليمات للمديريات المحلية للقطاع

وجهت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، الأحد بتيبازة، تعليمات للمديريات المحلية لقطاعها تقضي بالشروع في إحصاء شامل لمختلف الأخطار التي تهدد البيئة على المستوى المحلي.

وشددت الوزيرة، لدى إشرافها على دورة تكوينية لصالح إطارات مديريات البيئة عبر الوطن لإعداد استراتيجية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على ضرورة إحصاء جميع المؤسسات المصنفة وتحديد طبيعة الأخطار البيئية المحتملة، إلى جانب إحصاء جميع المؤسسات الناشئة في المجال البيئي، لاسيما الناشطة منها في الاقتصاد الدائري (التدوير) والعمل على مرافقتها والزيادة في عددها.

كما دعت موالفي إلى إحصاء جميع الفضاءات المحمية وتحديد أهم المخاطر المهددة لها وإحصاء جميع مصادر النفايات الطبية مهما كان مصدرها وجرد جميع النقاط السوداء المتعلقة بالنفايات المنزلية والهامدة والمفرغات العشوائية وإعداد بطاقية لجميع المؤسسات الخاصة والعامة العاملة في مجال رسكلة النفايات المنزلية المختلفة.

وكشفت في هذا السياق عن استحداث أرضية رقمية لتقييم المجهودات اليومية لإطارات وموظفي مديريات البيئة عبر التراب الوطني ومتابعة مدى تحقيق الأهداف المسطرة في آجالها لإنجاح كل من عمليات الإحصاء المذكورة ومبادرة إعداد استراتيجية وطنية لحماية البيئة.

ويشارك في هذه الدورة الأولى من نوعها، التي تدوم لغاية 24 نوفمبر الجاري، كل من رؤساء مصالح التحسيس والاتصال على مستوى مديريات البيئة عبر الوطن بهدف جمع اقتراحات حول آليات وأساليب عمل انطلاقا من الممارسة اليومية للإطارات المحلية ومن ثمة إعداد خارطة طريق “تسمح بتوضيح وتحديد الأدوار والمهام وفقا لأنماط تسيير جديدة وعصرية”، حسب وزيرة البيئة.