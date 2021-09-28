إحصاء شامل لمشاكل الدخول المدرسي قبل 12 أكتوبر

"الكناباست" تدعو لاقتراح الحلول تجنبا للانفجار

دعت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة بالمؤسسات التربوية، لتشخيص وإحصاء مشاكل الدخول المدرسي، قبل تاريخ 12 أكتوبر المقبل، مع اقتراح الحلول لتجنب الانفجار خلال السنة الدراسية.

وقررت نقابة “الكناباست”، عقب عقد اجتماع لمكتبها الوطني، لدراسة الوضعية الحالية، والتي تشهد غليانا واستنكارا واسعا بسبب العوائق التي تشهدها مؤسسات التربية والتعليم، ووجهت النقابة نداء للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة للشروع في عملية تشخيص وإحصاء المشاكل والصعوبات المحلية المرافقة للدخول، مع اقتراح الآليات الكفيلة بتحقيق المطالب المرفوعة في بيانات المجلس الوطني الأخيرة، وذلك قبل تاريخ 12 أكتوبر المقبل.

وطالب المكتب الوطني للنقابة كافة الأساتذة بالتحلي بالحيطة والتجند لتحقيق المطالب المرفوعة بطرق سلمية في ظل احترام القوانين، لتجنب أي تصعيد محتمل، مؤكدة على أن العمل بصفة تشاركية على معالجة وتسوية كافة الوضعيات العالقة ما من شأنه إنهاء كافة الأزمات، خاصة ما تعلق بأزمة التوظيف وقضية الساعات الإضافية.