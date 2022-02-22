إحصاء عمال الشبكة الاجتماعية لتحويلهم إلى الدوام بـ5 ساعات

حسب برقية لوزارة الداخلية

تنهي، اليوم الأربعاء، جميع البلديات على مستوى ولايات الوطن إحصاء العمال المنتسبين للشبكة الاجتماعية المعروفة سابقا بـ”IAIG”، لتحويلهم إلى صيغة الدوام الجزئي بخمس ساعات عمل يوميا إضافة لتغطية صحية، في عملية تأتي كترجمة لتدابير رئيس الجمهورية لصالح البطالين وأصحاب العقود المؤقتة والهشة.

في السياق، أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمراسلة على مصالحها عبر الولايات ومنها إلى مصالح الموارد البشرية عبر البلديات، برقم 187 مؤرخة في 17 فيفري 2022، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، طلبت فيها إحصاء شاملا ودقيقا للذين يزاولون نشاطهم في قطاع الجماعات المحلية والمرافق العمومية التابعة لها، العاملين ضمن عقود الإدماج في إطار الأنشطة ذات المنفعة العامة المعروفة سابقا بـ”IAIG”، والمستفيدين من عقود الإدماج في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.

وحسب البرقية، فقد تم إعداد تطبيقة خاصة للإعلام الآلي لإحصاء هذه الفئة من العمال والموظفين، من خلال البرنامج الشامل والمدمج لتسيير الموارد البشرية، ويتم من خلالها إدراج البيانات الخاصة بالحالة المدنية لكافة المنتسبين والمستوى التعليمي لهم والشهادة المتحصل عليها وطبيعة الجهاز المنتسب إليه، وكذا الإدارة الموقعة للعقد والنشاط الممارس حسب الخيارات المتاحة.

وطلبت البرقية من رؤساء المجالس الشعبية البلدية، تكليف مسؤولي الموارد البشرية للشروع في إحصاء كافة الأعوان المنتسبين لجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، بالتنسيق مع مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى الولاية والبلدية، مع الحرص على دقة المعلومات التي يتم إدراجها بنظام المعلومات الشامل والمدمج لتسيير الموارد البشرية، وحددت البرقية يوم الأربعاء 23 فيفري كآخر أجل لعملية الحجز على مستوى النظام المعلوماتي.

ومن المنتظر أن يتم تحويل المعنيين إلى نظام العمل الجزئي بخمس ساعات يوميا، مع تغطية صحية وأجرة 13 ألف دينار على الأقل، ستطبق اعتبارا من شهر مارس المقبل، وهي إجراءات تأتي في إطار التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قبل أيام، لصالح البطالين وعمال الشبكة الاجتماعية والعقود المؤقتة وغيرهم من الفئات التي تعمل في إطار عقود هشة.