إحصاء 150 مسجدا عتيقا سيصنف ضمن التراث الوطني من أجل ترميمه

كشفت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، الخميس، عن إحصاء 150 مسجدا عتيقا على مستوى 22 ولاية، بغرض تسجيلها وتصنيفها ضمن قائمة التراث الوطني من أجل ترميمها.

وأوضحت مولوجي، في ردها على سؤال للنائب مسعود زرفاوي، عن حركة مجتمع السلم، حول تصنيف المسجد العتيق بمدينة الشريعة بولاية تبسة خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي خصصت لطرح الأسئلة، أن الهدف من هذا الاحصاء يكمن في “برمجة ملفات تصنيف هذه المساجد العتيقة ضمن قائمة التراث الوطني التي تشكل الشرط الاساسي الذي يمكن وزارة الثقافة والفنون من تسجيل عمليات ترميم والتدخل على مستواها”.

وأشارت الوزيرة إلى أن “ترميم الممتلكات الثقافية مرتبط بتصنيفها او تسجيلها على قائمة الجرد وفق المنظومة القانونية لحماية التراث”.

وفي ذات السياق، أكدت مولوجي أن “وزارة الثقافة والفنون قامت بترميم 17 مسجدا عتيقا على المستوى الوطني، كما انتهت الدراسات بغرض ترميم 6 مساجد عتيقة اخرى فيما تم قرار رفع التجميد على 9 مشاريع ترميم أخرى سنة 2021 “.