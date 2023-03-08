إحصاء 2022 سيعطي صورة واقعية غير مسبوقة عن المجتمع الجزائري

الإعلان عن نتائجه شهر أفريل القادم.. يوسف بعزيزي لـ"الشروق":

أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيزي، في تصريح لـ”الشروق”، الثلاثاء، أن النتائج النهائية للإحصاء العام للسكان، سيعلن عنها نهاية أفريل القادم، وقال إن أهمية إحصاء 2022، تستدعي التدقيق في النتائج واستكمال المعطيات حول عدة جوانب تتعلق بطبيعة المجتمع الجزائري، والواقع الاقتصادي.

وأوضح بعزيزي، أن التأخر في الإعلان عن نتائج الإحصاء الذي كان من المفروض الإعلان عنه مع بداية السنة الجارية، مرده المراجعة الدقيقة لاستمارات المواطنين والتي تحوي آراء ومعطيات يجب التدقيق فيها ودراستها، وتصنيفها حسب طبيعتها، حيث يتم تأكيد المعلومات وإحصائها من خلال إحصاء كل بلدية من بلديات القطر الوطني.

وأفاد محدثنا أن ما يميز إحصاء 2022، هو التأكيد على وضع ذوي الاحتياجات الخاصة، وعددهم وأصناف الإعاقة لديهم، وظاهرة الهجرة المتعلقة بحركية سكان المدن الداخلية نحو الشمال، وقاطني المناطق الريفية نحو التجمعات السكانية والمدن، علاوة على التركيز في الجانب التكنولوجي، واستعمال الانترنت، والتعامل الرقمي بصفة عامة.

وقال بعزيزي، إن النتائج الحقيقية والرسمية وبصفة مضبوطة لا تظهر إلا خلال 10 سنوات منذ بداية عملية الفحص ودراسة البيانات التي جمعت من المواطنين الجزائريين خلال عملية الإحصاء العام للسكان.

للإشارة، فإن الإحصاء العام السادس للسكان الذي انطلق يوم 25 سبتمبر الماضي، والذي استعملت فيه لأول مرة الرقمنة، جند له 60 ألف عون وموظف، مع استعمال 57 ألف لوحة الكترونية مزودة بشرائح ذكية في جمع البيانات ومعالجتها.