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اقتصاد

إحصاء 42000 مكتتبا للاستثمار في البورصة

الشروق أونلاين
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إحصاء 42000 مكتتبا للاستثمار في البورصة

كشف رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات بورصة الجزائر يوسف بوزنادة الأربعاء، عن إحصاء 42000 مكتتبا للاستثمار في البورصة.

وأوضح بوزنادة لدى نزوله في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن 23000 منخرطا في عملية التداول جاء بفضل تحسين الأنظمة ما يؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين وبالتالي استقطاب الأموال المتداولة في البورصة.

وأضاف، أن بورصة الجزائر انتهجت استراتيجية جد ناجعة وخطوة جد ايجابية تؤدي الى تحقيق عدة أهداف منها تعزيز السيولة النقدية وتعزيز الحوكمة من تحفيز قدوم المستثمرين للبورصة وتعزيز الثقة لديهم وتنويع المنتجات المتداولة، فضلا عن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن البورصة تلعب دورا جوهريا ومكملا لتمويل الاقتصاد الوطني، نظرا للتحفيزات الجديدة في شروط البورصة ومن بينها التمويل عبر البورصة الذي يمكن من تخفيض استدانة الشركات وإعفائها من ضريبة الأرباح.

وتوقع ضيف الصباح وصول القيمة السوقية للبورصة إلى 170 مليار دينار جزائري خاصة بعد إدراج القرض الشعبي الجزائري كخامس عنصر في السوق الرئيسي للبورصة.

وأشار ذات المتحدث إلى أن ما يعادل 112 مليار دينار من رأسمال القرض الشعبي الجزائري تمت تعبئتها، 70 بالمائة منها من طرف الأفراد و30 بالمائة من طرف الخواص وأًصحاب الشركات على مستوى 58 ولاية.

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